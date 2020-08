Sportmediaset – Rinnovo Ibrahimovic, il Milan vuole chiudere

Zlatan Ibrahimovic e il Milan non sono ancora vicini al rinnovo di contratto, ma secondo Sportmediaset un accordo può arrivare entro il fine settimana.

Il Milan spera di chiudere quanto prima l’accordo con Mino Raiola per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. La trattativa sta andando avanti per più tempo del previsto.

Oggi Sportmediaset spiega che l’obiettivo della dirigenza è concludere le negoziazioni entro questo weekend. In modo tale da avere il centravanti svedese a disposizione per l’inizio del raduno, programmato per il 24 agosto a Milanello.

Nella riunione di ieri a Casa Milan tra Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis si è concordato che un’offerta da 5,5 milioni di euro per il quasi 39enne Ibrahimovic sia congrua. Non ci sarà alcun ritocco.

L’agente Raiola ne ha chiesti 7, dunque c’è ancora della distanza. Secondo il giornalista Claudio Raimondi, il rinnovo ci sarà e alla fine si potrebbe chiudere per 6 milioni più 1 di bonus. Nei prossimi giorni ci saranno novità. Il Milan auspica di concludere la trattativa entro il fine settimana.

