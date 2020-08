Calciomercato Milan, Giampaolo chiama: colonia rossonera al Torino

Non solo Ricardo Rodriguez, Marco Giampaolo potrebbe allenare diversi calciatori che la passata stagione hanno indossato la maglia del Milan

Non solo Ricardo Rodriguez. Marco Giampaolo può davvero dare una mano al Milan, con l’acquisto di alcuni giocatori in esubero. E’ stato lo stesso tecnico – intervenuto in conferenza stampa – ad aprire all’arrivo di calciatori allenati in passato: “La mancanza di tempo sicuramente mi porta ad orientarmi verso i giocatori che ho avuto, ma non quelli di medio livello, quelli forti”.

Parole chiare che lasciano pensare a nuovi possibili affari tra il Milan e il Torino. Sul tavolo delle trattative potrebbe così finire presto Rade Krunic, che non rientra nei piani di Stefano Pioli, ma non solo.

De Silvestri è destinato al Bologna di Sinisa Mihajlovic. Serve così un rinforzo sulla corsia destra: Andrea Conti difficilmente lascerà i rossoneri ma Davide Calabria è dato in partenza. Torino può davvero essere la giusta destinazione per l’ex Primavera.

Non giocheranno più al Milan perché non verranno rinnovati i loro contratti ma per Biglia e Bonaventura (soprattutto il primo) potrebbero aprirsi le strade del club piemontese, così come per Borini. A Torino ci sarebbe così davvero una colonia rossonera.

