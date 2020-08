Reina verso la Spagna: il Milan ha già il suo sostituto

Il portiere Pepe Reina è pronto a tornare in patria dopo diversi anni. Ma il Milan ha già deciso chi sarà il secondo di Donnarumma al suo posto.

Pepe Reina verso il ritorno in patria. Oggi l’edizione di Tuttosport parla di un’offerta imminente di un club della Liga spagnola per il portiere di proprietà Milan.

Come noto Reina non resterà all’Aston Villa dopo il recente periodo in prestito. Rientrerà al Milan, ma solo di passaggio. Infatti pare che il Valencia faccia sul serio per il classe ’82, con il club levantino pronto a incontrare gli agenti del numero uno iberico.

I rossoneri non dovrebbero fare opposizione. Cedere Reina, anche a costo zero, significa infatti liberarsi dall’esoso ingaggio di 3 milioni netti a stagione che il portiere percepisce dal club.

Inoltre il Milan avrebbe già in mano il prossimo secondo portiere. Il vice-Donnarumma dovrebbe essere ancora Asmir Begovic, estremo difensore bosniaco che ha già giocato con il Milan da gennaio ad agosto 2020, in prestito dal Bournemouth.

Begovic avrebbe convinto i dirigenti e lo staff ad essere confermato. Se realmente Reina dovesse prendere la direzione Valencia allora il classe ’87 dovrebbe restare a Milanello ancora per una stagione.

