Calciomercato Milan – Il vice-Ibrahimovic lo porta Raiola: le ultime

Il Milan starebbe valutando l’acquisto di un altro attaccante, che possa essere il sostituto naturale di Zlatan Ibrahimovic o una buona alternativa.

Tutti in attesa del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Un affare più complesso del previsto, che però vede il Milan restare ottimista per una firma che farebbe comodo a tutti.

Intanto i rossoneri starebbero valutando l’acquisto di un altro attaccante. Non per sostituire Ibra, bensì come pura alternativa allo svedese, visto che nel 2020-2021 il Milan affronterà anche l’Europa League come impegno infrasettimanale.

L’idea, secondo Tuttosport, è quella di virare su Moise Kean. Il giovane attaccante italiano sarebbe stato proposto da Mino Raiola. L’agente è pronto a spingere il classe 2000 verso Milanello, come ammesso nei recenti colloqui tra lo stesso Raiola e la società di via Aldo Rossi.

Kean è un talento puro che va rilanciato. Dopo essere stato sacrificato dalla Juventus, il ragazzo di Vercelli non è riuscito ad imporsi nell’Everton di Carlo Ancelotti. Il Milan può diventare la grande occasione per rilanciarsi e per tornare da protagonista in Serie A.

L’affare potrebbe svilupparsi con un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Kean è calciatore diverso per qualità e caratteristiche da Ibrahimovic, ma sarebbe utilizzabile sia come esterno d’attacco che come prima punta. Un’opzione che il Milan potrebbe tenere in caldo come occasione di fine estate.

