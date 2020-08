Calciomercato, cessioni Milan: i giocatori in partenza

Non solo mercato in entrata per il Milan. La dirigenza è al lavoro anche sul fronte cessioni. La lista dei giocatori sul piede di partenza

Il Milan oltre che a lavorare per il mercato in entrata, sta valutando anche le cessioni da fare. Nel gruppo rossoneri sono molti i ragazzi fuori dal progetto, ma fra tutti spiccano i nomi di Rade Krunic, Pepe Reina, Davide Calabria e Diego Laxalt.

L’ex centrocampista dell’Empoli, arrivato lo scorso anno insieme al suo collega di reparto Bennacer, non ha mai entusiasmato. Da qui la decisione del Milan di inserirlo nella lista cedibili. Su di lui è forte l’interesse del Torino, dove in panchina siede Marco Giampaolo. Il tecnico granata è un suo estimatore e anche se per un breve periodo, ha allenato Krunic al Milan. Il Toro però non è l’unica pista. Come scrive il Corriere dello Sport, il centrocampista 26enne è finito nel mirino del Friburgo.

Appena rientrato dal prestito all’Aston Villa, Pepe Reina potrebbe nuovamente essere sul piede di partenza. L’ex Napoli vorrebbe giocare titolare e al Milan, data la presenza di Gigio Donnarumma, questa sua volontà non può essere esaudita. Su di lui è forte l’interesse del Valencia e un trasferimento in Spagna non è da escludere.

Gli altri due nomi in uscita sono quelli di Davide Calabria e Diego Laxalt. Il primo, prodotto della cantera rossonera, non ha mai entusiasmato per gioco e continuità e potrebbe assicurare una plusvalenza, anche se piccola, alle casse del Milan. L’altro in uscita è Diego Laxalt. Arrivato su decisione dell’ex dirigente rossonero Leonardo, non è mai riuscito a imporsi in prima squadra. Per l’ex Genoa dunque l’avventura rossonera finirà quest’anno.

