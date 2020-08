Calciomercato Milan, Ibra verso la firma: alzata l’offerta

Zlatan Ibrahimovic e il Milan sono sempre più vicini. L’attaccante svedese si appresta a firmare il contratto che lo legherà ancora al Diavolo

Il Milan alza l’offerta. Anche dai giornali, in edicola stamani, arrivano conferme sull’avvicinamento tra il Diavolo e Zlatan Ibrahimovic. L’obiettivo è quello di arrivare alla fumata bianca entro il weekend: lunedì inizia la nuova stagione con i test a Milanello e lo svedese non può mancare.

La Gazzetta dello Sport riporta che i rossoneri hanno alzato l’offerta arrivando a 6 milioni di euro. Un altro piccolo sforzo e la trattativa potrebbe definitivamente chiudersi. L’aggiunta dei bonus sono l’ultimo step per la fumata bianca.

Appare difficile che la trattativa possa saltare: in casa Milan c’è ottimismo e la consapevolezza che i rossoneri siano la migliore soluzione per Ibrahimovic. Il bomber, ad oggi, non ha alternative se non quella di tornare a casa all’Hammarby. Tutto andrà come deve andare, con Ibra chiamato ad illuminare San Siro.

LEGGI ANCHE: ECCO IL VICE THEO HERNANDEZ