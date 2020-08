Krunic e la chiamata del Milan: il racconto a Milan Tv

Rade Krunic a Milan TV ricorda la chiamata del Milan.

Rade Krunic, centrocampista bosniaco arrivato al Milan nella scorsa sessione di mercato estiva, nel corso di We The Many su Milan TV ha risposto alle domande di un tifoso rossonero.

Krunic, nel momento in cui gli viene chiesto di descrivere il momento in cui ha sentito parlare dell’interesse del Milan ha affermato: “Non pensavo di arrivare subito in una squadra così forte, ero contentissimo, ho pianto quando ho saputo dell’accordo con i miei agenti, è stata l’esperienza più bella della mia vita”.

Aldilà delle belle parole, il destino di Krunic è segnato. Il suo nome compare nella lista credibili e a un anno di distanza dalla firma potrebbe lasciare Milano per raggiungere Ricardo Rodriguez al Torino.

