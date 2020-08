Milan, Ibrahimovic vola in Svezia in attesa del rinnovo

Zlatan Ibrahimovic dovrebbe firmare a breve il rinnovo con il Milan. Il centravanti rossonero nel frattempo è tornato in Svezia dopo le vacanze in Costa Azzurra e in Costa Smeralda.

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic sta diventando una vera e propria telenovela. Secondo quanto riferisce Carlo Pellegatti su Youtube, in attesa che si concluda definitivamente la trattativa per restare al Milan, il centravanti rossonero ha deciso di tornare in Svezia dopo le vacanze in Costa Azzurra e Costa Smeralda. Il sì definitivo per il rinnovo dovrebbe arrivare entro lunedì per consentire allo svedese di essere presente al raduno.