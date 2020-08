Psg, super premio per la Champions. Grazie a… Ibrahimovic

In caso di vittoria finale i ragazzi di Tuchel riceveranno un premio in denaro e per questo dovranno ringraziare Zlatan Ibrahimovic

Il PSG ha conquistato la sua prima finale di Champions League della sua storia. Infatti il club transalpino non ha mai disputato una finale nell’Europa che conta e quest’anno affronterà il Bayern Monaco guidato da un super Lewandowski.

Aldilà del traguardo storico, i giocatori del PSG in caso di vittoria finale riceveranno come premio 1 milione di euro e in tal caso, i vari Mbappé e Neymar dovranno ringraziare il bomber rossonero Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic, al PSG dal 2012 al 2016, nella stagione 2013-2014 riuscì ad ottenere l’approvazione alle sue richieste dopo una trattativa con il presidente Nasser al-Khelaïfi.

I ragazzi di Tuchel, dunque, se usciranno vittoriosi da questa edizione di Champions League, dovranno ringraziare Zlatan per il premio in denaro. L’accordo tra Ibra e il PSG risale al 2014 quando, in modo totalmente casuale, la finale si disputava a Lisbona proprio come in questa edizione segnata dal coronavirus.

