Milan, Halilovic sotto esame: anche lui a Milanello

Alen Halilovic ha delle piccole possibilità di rimanere al Milan. Il croato sarà al raduno di lunedì e dovrà convincere Stefano Pioli a confermarlo

Ci sarà anche Alen Halilovic al primo giorno di scuola del Milan. Lunedì il 24enne croato, che ha terminato le avventure in prestito, si metterà a disposizione di Stefano Pioli, come il resto dei giocatori rossoneri.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico si prenderà qualche giorno per valutare il talento di ritorno dall’Heerenveen: Halilovic se dovesse convincere potrebbe rimpolpare il reparto della trequarti. Sul mercato, al momento, non si registrano forti interessamenti se non quello del Benfica. Facile pensare dunque che il cartellino del croato possa essere utilizzato per il colpo Florentino, che continua ad essere nei radar del Milan