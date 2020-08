Milan, Miranchuk nome caldo: prima la cessione di Paquetà

Il Milan continua a monitorare la situazione legata ad Aleksey Miranchuk. I rossoneri devono prima cedere Paquetà per far partire l’assalto.

Aleksey Miranchuk è uno degli obiettivi del Milan per il centrocampo. La concorrenza dell’Atalanta è pericolosa e potrebbe accontentare le richieste della Lokomotiv Mosca, che si aggirano attorno ai 20 milioni di euro. Gli orobici, inoltre, possono garantire la possibilità di giocare la Champions League, al contrario del Milan.

Il trequartista sembra però più orientato alla maglia rossonera e attende l’offerta al club russo per poi trovare un accordo economico tra Milan e giocatore. Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su tuttomercatoweb.com, la società di Via Aldo Rossi al momento non vuole accelerare perché punta a cedere prima Lucas Paquetà, autore di una stagione deludente. Il Milan vuole incassare 35 milioni dalla cessione del brasiliano, la stessa cifra sborsata a gennaio 2019 per prelevarlo dal Flamengo.

Se il Milan riuscirà a cedere Paquetà in tempo, si preannuncia un importante duello di mercato a suon di milioni con l’Atalanta per portare in Italia Miranchuk.