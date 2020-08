Torino, Biglia in stand-by a causa di… Torreira

Milan e Torino entrambe interessate e Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano è il motivo per cui il Torino non ha ancora chiuso per Lucas Biglia.

I destini di Milan e Torino in questo calciomercato sono legati. I rossoneri hanno ceduto Ricardo Rodriguez ai granata, che sono interessati anche a Krunic e Calabria. Non solo, i due club si sfidano anche per Lucas Torreira, centrocampista dell’Arsenal. L’uruguaiano è stato scelto da Marco Giampaolo in prima persona, che l’ha allenato ai tempi della Sampdoria e lo vorrebbe nuovamente con sé al Torino.

Il Milan pensa a Torreira da tempo, anche se al momento considera prioritario il nome di Tiemoué Bakayoko. Sia il Milan che il Torino non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale e aspettano che l’Arsenal dia un segnale legato alla cessione. Come riporta Tuttosport, nel caso in cui i londinesi concedano il via libera al ritorno in Italia dell’uruguaiano, i due club si sfideranno.

Proprio Torreira è il motivo per cui il Torino, non ha ancora chiuso la trattativa per Lucas Biglia. L’ex rossonero, svincolato dal Milan, ha già detto sì ai granata e aspetta di poter vestire ufficialmente la nuova maglia. Milan e Torino mai così legati come in queste settimane.