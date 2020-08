Milan, tamponi negativi per Donnarumma e Romagnoli

Il Milan tira un sospiro di sollievo. Sia Gianluigi Donnarumma che Alessio Romagnoli sono risultati negativi al tampone per verificare se avessero contratto il Covid-19. Lo rivela il Corriere della Sera.

Capitano e vice-capitano del Milan sono andati in vacanza in Sardegna e si sono fotografati insieme. Nello stesso posto anche Andrea Petagna, loro amico, che nei giorni scorsi era risultato positivo all’ormai noto coronavirus.

Donnarumma e Romagnoli hanno dovuto sottoporsi al tampone per controllare di non essere stati contagiati. Per fortuna tutto è filato liscio, entrambi sono negativi.

