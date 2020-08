Pirlo vuole Nesta alla Juventus: le ultime news

Andrea Pirlo ha chiamato Alessandro Nesta per offrirgli un ruolo nel suo staff. L’allenatore della Juventus e del Frosinone hanno giocato assieme al Milan.

Da diversi giorni la Juventus ha annunciato Andrea Pirlo come nuovo allenatore, ma lo staff deve essere ancora completato. Negli ultimi giorni stanno circolando alcuni nomi di figure che possono arrivare in bianconero.

Oggi il Corriere dello Sport rivela che Pirlo vorrebbe Alessandro Nesta come suo vice. Il tecnico bianconero ha chiamato l’ex compagno di squadra ai tempi di Milan e Nazionale. L’attuale allenatore del Frosinone, reduce dalla mancata promozione in Serie A, deve prendere una decisione.

Nesta e Pirlo hanno condiviso nove stagioni in maglia rossonera vincendo praticamente tutto. L’ex centrocampista ha chiamato Sandro e spera di poterlo avere alla Juventus come vice, ruolo rimasto vacante. Difficile comunque la conferma al Frosinone, comunque il futuro dell’ex difensore centrale non sarà con la squadra gialloblu.

Nello staff del tecnico bianconero arriverà anche Igor Tudor, che nell’ultima stagione ha allenato l’Hajduk Spalato e ha appena risolto il contratto. Andrà a lavorare a Torino, dove ha già militato come giocatore e dovrebbe occuparsi dell’allenamento dei difensori.

