Bologna, Mihajlovic positivo al Coronavirus: è asintomatico

Cattive notizie in casa Bologna. Il tecnico Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Coronavirus. La società felsinea riportato nel comunicato che il serbo è rientrato venerdì ed è stato sottoposto al tampone che ha evidenziato la positività.

Mihajlovic al momento è asintomatico, ma resterà in isolamento per le prossime due settimane. I tamponi sono stati effettuati anche su tutti i giocatori della Primavera del Bologna e sono risultati tutti negativi. Nella giornata di domani verranno effettuati i test anche per i giocatori e lo staff della Prima Squadra.

