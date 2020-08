Doppio colpo Milan: Bakayoko e Aurier ad un passo

Vicinissimo il sì dei due calciatori, primi obiettivi di mercato di Paolo Maldini e Frederic Massara per rinforzare il Milan.

In attesa del complicato rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimovic, il Milan continua a lavorare quotidianamente per rinforzare difesa e centrocampo in vista della nuova stagione.

Dalla Gazzetta dello Sport di oggi arrivano segnali molto positivi per la buona riuscita di due affari, quasi contemporanei. Tiemoué Bakayoko e Serge Aurier sembrano vicinissimi al sì.

Pare che Paolo Maldini e Ricky Massara stiano raggiungendo l’accordo di massima per entrambi i calciatori, consegnando nel più breve tempo possibile a Stefano Pioli un nuovo mediano ed un terzino destro d’esperienza.

Bakayoko e Aurier, accordi trovati: i dettagli

Per Bakayoko c’è l’intesa totale con il Chelsea. La società inglese ha dato il via libera nelle ultime ore al trasferimento in prestito del centrocampista francese. Il Milan otterrà il ritorno del calciatore a titolo temporaneo, più un diritto (non obbligo) di riscatto a circa 30 milioni di euro.

L’ex Monaco ha anche già detto sì al contratto da 2,8 milioni netti più bonus, decurtandosi ampiamente lo stipendio che percepisce attualmente a Londra.

Ancora una piccola differenza invece nelle trattative tra Milan e Tottenham per Aurier. La richiesta inglese è di 20 milioni, il Milan vorrebbe spenderne 15. Ma sembra che i club stiano lavorando in queste ore per avvicinarsi e chiudere la trattativa positivamente.

Intanto arriva un segnale confortante: ieri gli Spurs hanno disputato un’amichevole contro l’Ipswich Town. Aurier non era nemmeno in panchina, indizio chiaro su una sua ormai imminente cessione in direzione Milanello.

