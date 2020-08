Futuro Bonaventura, l’annuncio di Raiola

A breve si conoscerà il futuro di Jack Bonaventura. Il centrocampista con ogni probabilità continuerà la sua avventura in Serie A. Le parole di Raiola

C’è curiosità per conoscere il futuro di Jack Bonaventura. Il centrocampista italiano non proseguirà la sua avventura calcistica con la maglia del Milan ma dovrebbe farlo in Serie A.

Sono diverse le squadre a cui è stato accostato l’esperto giocatore: ultimamente si sono fatti i nomi soprattutto di Benevento e Verona. Nelle settimane scorse Bonaventura sarebbe stato un’idea anche di Torino e Lazio.

In merito al futuro dell’ex Atalanta, Mino Raiola si è così espresso ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Guardiamo avanti, spero di chiudere entro un paio di giorni. E’ vicino ad un paio di squadre”.

