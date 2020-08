Milan – Maldini, Gazidis e Massara al Vismara

Maldini, Gazidis e Massara, tre dirigenti insieme, ad assistere a Milan-Florentia, match valido per la prima giornata della Serie A femminile

Dirigenza al completo al Vismara in occasione di Milan-Florentia, prima partita del campionato femminile. Come si vede dalla foto, pubblicata dal profilo ufficiale Twitter del club rossonero, in tribuna, sorridenti ci sono Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederik Massara. Un’immagine che sottolinea il ritrovato feeling tra le parti.

