Milan, si riparte: ecco i volti nuovi a Milanello

Ci saranno i giovani Roback e Kalulu. Il raduno a Milanello partirà senza la presenza di Zlatan Ibrahimovic, rimasto in Svezia, in attesa di un accordo

Scatta oggi il raduno del Milan. La squadra e tutto lo staff si ritroverà a Milanello per dare il via alla nuova stagione. Verranno svolti i tamponi e solo dopo sarà stilato l’elenco dei convocati dei calciatori che prenderà parte agli allenamenti di Stefano Pioli.

La speranza è che non ci siano positivi al Covid-19 ma il rischio – come dimostrano i tanti casi in giro tra i ritiri della Serie A – è davvero concreto. Al centro sportivo rossonero i calciatori e il mister verranno accolti da Massara, Gazidis e Maldini, che ieri hanno assistito alla vittoria del Milan femminile contro la Florentia.

I tre dirigenti sono attesi ai microfoni del canale ufficiale del club per presentare la nuova stagione. Pochi i volti nuovi, oltre a Roback e Kalulu, come riporta il Corriere dello Sport in edicola stamani, ci sarà anche il baby Gabriel Bellodi, rientrato dal prestito al Crotone.

