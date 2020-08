Milan, raduno senza Ibra: ecco il problema

Zlatan Ibrahimovic e il Milan non hanno ancora raggiunto un accordo: tra le parti c’è ottimismo. Una distanza minima da colmare prima della fumata bianca

Scatta oggi il raduno per la nuova stagione del Milan. Un raduno, a Milanello, che non vedrà la presenza di Zlatan Ibrahimovic.

Come riportato ieri, lo svedese non ci sarà: il suo agente, Mino Raiola, si è detto ottimista ma non è stato trovato ancora un accordo tra le parti.

Balla circa un milione di euro, con il bomber che continua a chiederne 7 netti. Come riporta stamani il Corriere della Sera, anche dalle parti di Casa Milan si registra ottimismo per la fumata bianca.

La storia del rinnovo, che quasi certamente arriverà già nei prossimi giorni, non ha certo fatto piacere ai tifosi, che in attesa di novità su Ibrahimovic, potrebbero consolarsi con il ritorno di Bakayoko, davvero imminente.

Gianluca Di Marzio, intervenuto ieri a Sky Sport, ha riportato ulteriori dettagli sull’offerta del Milan. Ibra e Raiola non avrebbero gradito come sia stata formulata, con bonus basati sulle presenze. I contatti sono continui e si attendono novità a breve.