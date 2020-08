Milan, Raiola: “Ibra vuole restare. A lavoro per una soluzione”

Parla Mino Raiola. L’agente fa il punto sulla trattativa Zlatan Ibrahimovic. L’affare non è chiuso e il bomber svedese domani non sarà a Milanello.

Mino Raiola – intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ – ha fatto il punto sul futuro di Zlatan Ibrahimovic, che domani non sarà a Milanello per il primo giorno di raduno: “Credo che domani non ci sarà, per il momento. La trattativa? stiamo parlando quindi è già un buon punto – ammette – Non c’è ancora un accordo, non è una questione di soldi ma di convinzione e di stile. Se Ibra non voleva rimanere non ci sarebbe stata una trattativa. Il matrimonio si fa in due. Io lavoro per trovare una soluzione, se non fossi stato ottimista sarei rimasto a letto”.

Rinnovo di Donnarumma – “Io di Gigio non voglio parlare, ci sono altre priorità e bisogna aspettare, e conosco la sensibilità dei tifosi. Volontà di rimanere? Vedremo, non è il momento”.

Con Bonaventura si guarda avanti – “Guardiamo avanti, spero di chiudere entro un paio di giorni”