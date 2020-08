Torino, Biglia in stand-by. E spunta l’offerta turca

Lucas Biglia è svincolato e sta valutando le varie proposte. L’ex centrocampista del Milan è diviso tra il Torino e la Turchia.

Lucas Biglia è da qualche settimana un calciatore senza contratto. Il regista argentino ha lasciato il Milan e ora sta valutando alcune proposte per il suo cartellino.

Come scrive Calciomercato.com il Torino sembra essere il club maggiormente interessato a Biglia. Il tecnico Marco Giampaolo, dopo aver strappato Rodriguez al Milan, vorrebbe tornare a lavorare anche con il classe ’86, incrociato nell’ultima esperienza milanista.

Ma l’affare al momento è in stand-by. C’è un principio di accordo tra Biglia ed il Toro, che però potrebbe abbandonare tale pista per fiondarsi sul giovane metronomo Fausto Vera dell’Argentinos Juniors.

Intanto alle orecchie di Biglia e dei suoi agenti sarebbe giunta una proposta alternativa. I turchi del Trabzonspor sono pronti ad offrire un lauto contratto all’ex Milan, che però al momento non valuta la Turchia come un’opzione primaria per il suo futuro.

