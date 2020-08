Calciomercato Milan – Begovic può restare: contatti con il Bournemouth

Il Milan ha deciso di puntare su Asmir Begovic anche per la nuova stagione. Il portiere dovrebbe essere riscattato dal Bournemouth.

La cessione imminente di Pepe Reina alla Lazio costringe il Milan ad ingaggiare un altro secondo portiere. Nelle ultime ore sono stati proposti diversi nomi per il ruolo di vice-Donnarumma.

Ma i rossoneri hanno le idee chiare. Come confermato da Tuttosport, il Milan vuole provare a trattenere Asmir Begovic, estremo difensore bosniaco che ha giocato in prestito a San Siro da gennaio ad agosto 2020.

Contatti già avviati tra Milan e Bournemouth, società proprietaria del suo cartellino, per il riscatto di Begovic da parte del club italiano.

Il contratto del portiere scadrà a giugno 2021, dunque il Milan spera di ottenere un via libera low-cost per trattenere Begovic. Altrimenti non è escluso anche un rinnovo del prestito per la prossima stagione sportiva.

LEGGI ANCHE -> THIAGO SILVA, NIENTE SERIE A