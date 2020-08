Thiago Silva, niente Serie A: ecco dove giocherà

Thiago Silva ieri ha ufficialmente detto addio al Psg: il difensore ex Milan ha deciso dove giocherà nella prossima stagione.

Ieri sera, con la sconfitta in finale di Champions League, è terminata l’avventura di Thiago Silva al PSG. Il difensore lascia il club parigino dopo otto anni dal suo approdo.

C’è grande curiosità su quale squadra convincerà Thiago a firmare un nuovo contratto per la prossima stagione. Secondo le indiscrezioni di Telefoot pare che il brasiliano abbia ormai preso la propria decisione.

Thiago Silva dovrebbe accettare l’offerta del Chelsea. La squadra di Frank Lampard sembra aver sbaragliato la concorrenza, ottenendo la preferenza del calciatore classe ’84.

Firma imminente per Thiago Silva, che in settimana dovrebbe ufficializzare così il suo primo trasferimento in Premier League della carriera.

Non giocherà dunque nuovamente in Serie A il difensore brasiliano: la Fiorentina aveva provato ad ingaggiarlo con una proposta seria, ma pare che Thiago abbia declinato l’offerta viola. Il Milan invece, una tentazione più nostalgica che altro, non si è mai realmente interessato al suo ex campione.

