Sky – Milan, scelto il vice-Hernandez: assalto a Viña

I rossoneri vanno alla caccia di un terzino sinistro alternativo a Theo Hernandez: sembra che l’uruguayano sia il nome ideale.

Tra le priorità di mercato del Milan c’è anche quella di reperire un vice-Theo Hernandez. Con la partenza di Ricardo Rodriguez e quella ormai certa di Diego Laxalt, i rossoneri devono acquistare un altro terzino mancino.

Secondo Sky Sport il club rossonero avrebbe virato con forza su Matías Viña, laterale difensivo classe 1997 di nazionalità uruguayana.

Viña gioca nel Palmeiras da gennaio scorso, ma potrebbe anche cambiare subito aria. In particolare una chiamata dall’Europa sarebbe irrinunciabile per il terzino sudamericano. Il Milan ha avuto contatti recenti con la società brasiliana, che chiede una cifra intorno ai 10 milioni di euro per il calciatore, che vanta anche 5 presenze con la maglia dell’Uruguay.

Ovviamente prima di far partire l’assalto concreto a Viña, il Milan dovrà cedere il connazionale Laxalt e liberare uno spazio in rosa. Ma la trattativa con la Lokomotiv Mosca al momento è ferma.

LEGGI ANCHE -> IBRA-MILAN, TUTTO FERMO PER IL RINNOVO