CorSera – Bakayoko, il Chelsea apre al Milan sulla formula

Il Milan compie passi avanti nei negoziati per Tiemoué Bakayoko, che ha già detto sì al ritorno in rossonero. Dal Chelsea apertura importante arrivata.

Il Milan vuole riportare Tiemoué Bakayoko in maglia rossonera. La trattativa è in corso e trapela fiducia su un esito positivo in tempi non troppo lunghi.

Oggi il Corriere della Sera spiega che Paolo Maldini e Frederic Massara hanno già raggiunto un accordo con il giocatore. L’ex mediano del Monaco dovrebbe percepire un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione.

Manca l’intesa con il Chelsea, che però sembra aver aperto alla cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Il Milan e i Blues devono ancora dialogare per giungere a un accordo definitivo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Milan su Brahim Diaz: la richiesta del Real Madrid