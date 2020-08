Milan su Brahim Diaz: la richiesta del Real Madrid

Paolo Maldini ha avviato contatti con il Real Madrid per portare Brahim Diaz al Milan. La trattativa non è semplice, però le società stanno dialogando.

Dopo Theo Hernandez un anno fa, il Milan sembra intenzionato a prendere un altro rinforzo dal Real Madrid. Nelle ultime ore si sta parlando con insistenza di Brahim Diaz.

Paolo Maldini ha avviato i contatti per il giocatore classe 1999, capace di giocare sia da trequartista che da esterno offensivo. Nell’ultima stagione solamente 10 presenze con la squadra di Zinedine Zidane, che non lo ritiene importante nel suo progetto tecnico-tattico al momento.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Fabrizio Romano a calciomercato.com, il Real Madrid ha rifiutato l’idea di una cessione definitiva di Brahim Diaz. Vuole garanzie di poter riprendere il giocatore in futuro.

Il Milan sta lavorando su un prestito con diritto di riscatto, ma le cifre vanno ancora stabilire. Il club rossonero, comunque, non intende valorizzare calciatori altrui. I contatti tra le parti proseguono e Maldini sembra fiducioso di riuscire a trovare un accordo per questa operazione.

Ricordando quanto successo con Theo Hernandez, il Real Madrid non vuole rischiare di perdere definitivamente un giovane talento di valore. Però è normale che una società come il Milan non voglia a sua volta rischiare di valorizzare un calciatore che poi tornerà alla base.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Calciomercato Milan – Offerta dalla Spagna per Laxalt: i dettagli