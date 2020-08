Sky – Milan, accordo per Brahim Diaz. Offerta per Tonali

Il Milan è concentrato sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma parallelamente sta trattando anche Brahim Diaz e Sandro Tonali. Ci sono degli aggiornamenti.

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è sempre più vicino. Gianluca Di Marzio a Sky Sport conferma che il Milan ha accontentato il giocatore e attende il sì per la giornata di domani.

Il club rossonero ha anche un’intesa con il Real Madrid per Brahim Diaz per un prestito con diritto di riscatto. Ora si sta trattando con il calciatore per chiudere la trattativa al più presto. Filtra grande ottimismo.

Inoltre il Milan è tornato su Sandro Tonali, dato che l’Inter non ha ancora chiuso con il Brescia. C’è stato un incontro con annessa offerta di prestito oneroso importante con diritto di riscatto, ma Massimo Cellino ha rifiutato la proposta perché le cifre non lo convincono. Comunque i rossoneri non hanno ancora mollato il giocatore.

