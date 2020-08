Calciomercato Milan – Szoboszlai annuncia il suo futuro

Dominik Szoboszlai ha preso un’importante decisione sul proprio futuro. Il centrocampista del Red Bull Salisburgo era nel mirino del Milan in passato.

Per molte settimane Dominik Szoboszlai è stato accostato al Milan, ma non vestirà la maglia rossonera. Dopo il mancato approdo di Ralf Rangnick sulla panchina del club, il suo futuro non sarà in Italia.

Il centrocampista ungherese al sito ufficiale del Red Bull Salisburgo ha annunciato la sua decisione per la prossima stagione: “Ho parlato con la mia famiglia e il mio agente. Voglio giocare di nuovo in Champions League con il Salisburgo”.

Szoboszlai, salvo sorprese, rimarrà a giocare in Austria. Il suo trasferimento in un’altra squadra è rinviato al 2021, quando sarà ulteriormente maturato e pronto per fare un salto di qualità. Il giocatore piace già a società importanti e l’anno prossimo potrebbe avere ancora più scelta per proseguire la sua carriera.

Oltre al Milan, anche Lazio e Napoli si erano interessate a lui in Serie A. Non sono mancati sondaggi da squadre di Premier League e Bundesliga. Il talento ungherese ha impressionato molti osservatori nell’ultima stagione e adesso è chiamato a dare conferme di quanto mostrato sinora.

