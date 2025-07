Vlahovic al Milan, semaforo verde: via libera di Furlani

Le ultimissime sull’attaccante serbo: finalmente il Milan esce allo scoperto. Il punto della situazione sulla trattativa

Anche ieri è emerso un nome nuovo per l’attacco del Milan, quello di Demirovic dello Stoccarda. Il giocatore bosniaco 27enne è solo l’ultimo profilo accostato ai rossoneri in questa lunga e calda estate. La lista è davvero lunghissima per ricordarli tutti.

Ma si sono fatti nomi prestigiosi come Victor Osimhen e Gyokeres, ma anche quelli di Boniface del Bayer Leverkusen o Embolo del Monaco. Ma c’è stato il periodo in cui andavano di moda Moise Kean della Fiorentina e Mateo Retegui dell’Atalanta. Nomi più o meno convincenti.

C’è però chi resiste da settimane, nonostante le smentite di Giorgio Furlani e Igli Tare ed è quello di Dusan Vlahovic. Non abbiamo mai smesso di ripetere come il profilo del serbo fosse il più credibile per mille ragioni e avevamo la convinzione di sostenere che il direttore sportivo albanese e Massimiliano Allegri avessero avuto diversi confronti con il giocatore ex Fiorentina che vuole lasciare la Juventus.

Calciomercato Milan, ecco Dusan Vlahovic: ecco le condizioni

Oggi è Monica Colombo sul Corriere della Sera a dare un aggiornamento importante in merito alla trattativa che può portare Dusan Vlahovic al Milan. Occorre chiaramente tempo, ma la strada sembra davvero tracciata:

“Dopo settimane di tentennamenti, prima di partire per Singapore, Giorgio Furlani ha concesso semaforo verde al suo direttore sportivo per trattare Dusan Vlahovic, vale a dire il centravanti serbo, di troppo nello spogliatoio della Juventus“.

L’ex Fiorentina aspetta il Diavolo: “Come è noto, finora l’attaccante reduce da una stagione in chiaroscuro a Torino ha rifiutato la Turchia senza desistere dal proposito di continuare a guadagnare 12 milioni annui alla Juve”.

Giorgio Furlani dice sì, ecco le condizioni imposte per arrivare a Dusan Vlahovic: “L’ad del Milan, dopo iniziale riottosità , ha fornito il permesso a trattare il giocatore, a una condizione. La spesa per il cartellino non dovrà superare quota 10 milioni. Non solo. Lo stipendio del giocatore, a Milano, dovrebbe subire una notevole sforbiciata per ridurlo alla metà della busta paga attuale. Vedremo: il Milan confida che la posizione della Juve fra 20 giorni si ammorbidisca”. Occorre, dunque, tempo per arrivare a dama. Dusan Vlahovic e il Milan pronti a convolare a nozze