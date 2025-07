Non solo Pobega, Italiano vuole un altro esubero del Milan al Bologna

Il Bologna continua a guardare in casa Milan per rinforzare la propria squadra in vista della prossima stagione e, dopo Tommaso Pobega, spunta il nome di un altro esubero dei rossoneri.

Chiuso l’affare per il ritorno di Tommaso Pobega al Bologna, il Milan potrebbe trovarsi presto a chiudere un altro colpo in uscita con i rossoblu interessati ad un altro giocatore dato in uscita.

Igli Tare è al lavoro quotidianamente per cercare di rinforzare la rosa del Milan con i rossoneri che sanno di dover ritoccare diversi ruoli per mettere a posto un organico che ora presenta ancora diverse falle. La priorità è data ai terzini con il nuovo direttore sportivo che sembra orientato a portare a Milanello Estupinan e Pubill per sistemare le fasce a disposizione di Allegri. Allo stesso tempo, però, sarà necessario chiudere diverse cessioni con molti calciatori che non sembrano rientrare nei piani del tecnico livornese.

Milan e Bologna pronti a chiudere un altro affare di mercato

In casa Bologna spunta il nome di Ismael Bennacer per il centrocampo. Il centrocampista algerino è tornato dal prestito al Marsiglia con i francesi che stanno pensando al suo acquisto ma a costi più contenuti rispetto ai 12 milioni di euro concordati con i rossoneri per il riscatto.

Al momento però il Marsiglia non ha fatto passi in avanti significativi per il centrocampista algerino che è fuori dai piani tattici di Massimiliano Allegri. La sua partenza dal Milan appare certa con la Fiorentina che in Italia è la squadra che più ha mostrato interesse per l’ex giocatore dell’Empoli. Il Bologna potrebbe inserirsi nel caso in cui i rossoneri dovessero aprire alla partenza in prestito del mediano.

I rapporti tra Milan e Bologna sono ottimi come dimostrano i tanti affari chiusi in questi ultimi anni e potrebbero esserci dei contatti in merito per provare a chiudere un’altra operazione. Nel caso in cui il Bologna riuscisse a cedere gli esuberi come Nikola Moro e Oussama El Azzouzi, potrebbe arrivare l’assalto a Ismael Bennacer, andando ad immettere nel centrocampo di Vincenzo Italiano ulteriore qualità ed esperienza.

In realtà, il Bologna segue anche un altro giocatore dei rossoneri. Noah Okafor piace infatti molto a Vincenzo Italiano che potrebbe chiederlo alla propria dirigenza nel caso in cui dovesse chiudersi la cessione di Dan Ndoye. Lo svizzero dei rossoblu piace molto al Napoli ed al Nottingham Forest con gli emiliani che chiedono circa 40 milioni di euro. Se si dovesse concretizzare la sua partenza, il tecnico del Bologna potrebbe chiedere l’acquisto della punta classe 2000 del Milan.