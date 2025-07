Pubill è sfumato, il Milan ha scelto il terzino destro

Ecco la decisione di Igli Tare e Massimiliano Allegri in merito al ruolo di terzino destro: il punto della situazione

Sono le ore di Estupinian al Milan. Il club rossonero nella serata di ieri ha trovato l’accordo con il Brighton per l’acquisto del terzino sinistro sudamericano. L’affare è ormai in dirittura d’arrivo: tutte le parti hanno voluto chiudere il prima possibile e si è arrivati a dama per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro, inclusi i bonus.

Massimiliano Allegri ha così il suo terzino sinistro. L’erede di Theo Hernandez sarà presto a Milano, una volta sistemato tutto e poi potrebbe viaggiare per raggiungere la squadra, partita sabato per giocare la tournée. Nel frattempo il tecnico livornese in quella posizione schiererà Davide Bartesaghi, che potrebbe restare come vice Estupinian.

Sulla destra, invece, le notizie legate a Pubill non sono per nulla positive: dopo gli accertamenti svolti lo scorso sabato, si pensava che il Milan potesse arrivare a dama e invece non c’è stato alcun affondo. Il Diavolo non ha messo sul tavolo quei 15 milioni di euro che servirebbero per chiudere la pratica con l’Almeria.

Il giocatore, però, è destinato a lasciare la Spagna e lo farà davvero a breve. Ha aspettato il Milan, ma ora può chiudere con i Wolves. Il pressing del club inglese ha infatti avuto i suoi frutti e la fumata bianca può arrivare ad ore.

Milan, niente Pubill: la situazione sulla destra

E il Milan? Di certo Pubill non è mai stato una prima scelta del Diavolo. E’ stato sempre visto come un’opportunità, che però il club rossonero non ha deciso di cogliere. Il preferito è sempre stato Doué, ma il costo del suo cartellino è ritenuto troppo alto.

Ecco perché il giocatore dello Strasburgo difficilmente varcherà i cancelli di Milanello. La proprietà della squadra francese non farà sconti e il Milan così potrebbe decidere di fare altre scelte. Nelle scorse ore si è tornati a parlare di Jackson Tchatchoua, che il Verona è pronto a vendere per circa 12 milioni di euro.

Attenzione, però, ad un’altra soluzione: non è da escludere che il Milan non faccia investimenti, puntando su Alex Jimenez, Alexis Saelemaekers e Fikayo Tomori. Giocatori diversi che possono interpretare bene il ruolo di terzino estro