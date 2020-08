Il Milan e Zlatan Ibrahimovic mai così vicini alla firma del prolungamento del contratto. Le parti si stanno venendo incontro e l’accordo è a un passo ora.

Buona notizia in casa Milan. Sembra che finalmente l’accordo con Mino Raiola per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic sia ad un passo.

È Sky Sport a dare questa news dell’ultima ora. Il club rossonero ha migliorato l’offerta di contratto al centravanti svedese. Come? La parte fissa dell’ingaggio è aumentata ed è diminuita quella variabile (bonus). e pare che ormai la trattativa sia alle battute conclusive. Possibile firma già nella giornata di domani.

Si tratta di una notizia molto importante per il Milan, che considera Ibrahimovic centrale nel progetto per la stagione 2020/2021. Dopo l’ottimo impatto avuto sulla squadra dopo il ritorno in maglia rossonera, la dirigenza non ha mai pensato di privarsene. Ha fatto di tutto per ottenere il suo sì al rinnovo del contratto.

