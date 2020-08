Calciomercato Milan, pressing intenso su Brahim: i dettagli

Il Milan sempre più convinto di andare a prendere Brahim Diaz. I rossoneri stanno studiando la strategia vincente per convincere il Real Madrid a cederlo.

Brahim Diaz pista sempre più calda in orbita Milan. I rossoneri sono convinti della bontà dell’operazione e sperano di ripetere le fortune ottenute dall’arrivo di Theo Hernandez. La dirigenza sta studiando la formula ideale che possa convincere il Real Madrid a lasciar partire il giocatore, forti degli ottimi rapporti con i piani alti delle merengues.

Il Real Madrid ha prelevato Brahimi la scorsa estate dal Manchester City per 17 milioni di euro e non vorrebbero cederlo a titolo definitivo, mentre sembrano propensi ad accettare un prestito. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, la soluzione che potrebbe portare il giocatore a Milanello potrebbe essere quella del prestito secco biennale. La concorrenza per Brahimi è folta, ma il Milan ci crede.

