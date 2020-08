Calciomercato Milan, Krunic: spunta una nuova pretendente

La società ha confermato che Tiemoué Bakayoko è un obiettivo di mercato del Milan. L’indiziato numero uno a far posto al francese è Rade Krunic. Cresce la concorrenza per il centrocampista bosniaco.

Rade Krunic è in uscita dal Milan. Il centrocampista bosniaco è stato autore di una stagione piuttosto anonima, così la dirigenza rossonera ha deciso di privarsene, mettendolo sul mercato. Nelle ultime settimane sono state molte le società che si sono mosse per avere l’ex Empoli, su tutte Torino e Friburgo. Secondo quanto rivela Il Secolo XIX, si sarebbe inserita però anche la Sampdoria, in cerca di un nuovo mediano.

I blucerchiati avrebbero messo nel mirino Krunic, inserendolo in un vero e proprio casting con Antonin Barak – appena tornato all’Udinese – e Jasmin Kurtic, che dovrebbe lasciare il Parma. Al momento nessuna delle tre ha formulato un’offerta ufficiale, ma la concorrenza giova al Milan, che potrà cedere il giocatore alle sue condizioni.

