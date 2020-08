Serie A, inizio campionato senza Inter e Atalanta: il motivo

Forse Inter e Atalanta non cominceranno la stagione 2020-2021 con tutto il resto delle squadre. Ecco perché!

Il campionato di Serie A 2020-2021 potrebbe iniziare senza due squadre. L’Inter e l’Atalanta rischiano di non cominciare la stagione regolarmente.

Il motivo riguarda la distanza di tempo tra la fine della stagione precedente, quella appena conclusasi con le competizioni europee, e la data d’avvio del nuovo campionato.

L’Atalanta ha giocato poche settimane fa i quarti di Champions League, mentre l’Inter venerdì scorso ha perso la finale di Europa League con il Siviglia.

I due club chiedono più tempo per recuperare dopo le recenti fatiche. Per questo motivo potrebbero iniziare la stagione più tardi, anziché il 19 settembre come previsto da calendario.

Si prospetta dunque un inizio di campionato a ‘spezzatino‘: Inter e Atalanta (oltre alle rispettive rivali stabilite dal sorteggio) partirebbero una decina di giorni dopo, recuperando successivamente la prima e la seconda giornata del torneo.

