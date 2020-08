Milan, via Reina: domani visite mediche

Pepe Reina si appresta a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Addio al Milan a titolo definitivo per il portiere spagnolo

Il Milan si libera di un altro ingaggio pesante. Come raccontato nei giorni scorsi, è tutto fatto per il passaggio di Pepe Reina alla Lazio. Il portiere spagnolo, tornato dall’esperienza in Inghilterra con la maglia dell’Aston Villa, è pronto a ripartire dalla Capitale e della squadra di Simone Inzaghi.

Si chiude così definitivamente l’avventura in rossonero di Reina: domani – come riporta ‘Gialucadimarzio.com’ – l’estremo difensore svolgere le visite mediche prima di unirsi ai suoi nuovi compagni.

