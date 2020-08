Calciomercato Milan – Spunta Joshua King per l’attacco

Joshua King del Bournemouth nome nuovo per il reparto offensivo del Milan. In Inghilterra danno al dirigenza rossonera sul giocatore, ma non è l’unica.

In Inghilterra danno anche il Milan sulle tracce di Joshua King. È il Daily Mail a rivelare che il club rossonero è interessato al giocatore.

Il 28enne attaccante norvegese milita nel Bournemouth, retrocesso nell’ultima Premier League. Il suo contributo nella stagione 2019/2020 è stato di 6 gol e 4 assist in 26 presenze collezionate in campionato. Non vuole scendere in Championship ed è alla ricerca di una nuova squadra.

Non mancano le opzioni a King. Oltre al Milan, il Daily Mail fa i nomi di altre società che hanno messo nel mirino il calciatore: Lazio, Roma e PSG fuori dall’Inghilterra. In Premier League ci sarebbero ben dieci club a valutare il suo acquisto, tra queste Newcastle United ed Everton. Nel mercato di gennaio si era fatto avanti il Manchester United, ma l’affare non si era concretizzato.

Nonostante la retrocessione in Championship e un contratto in scadenza a giugno 2021, il Bournemouth ha fissato un prezzo alto per King: 25 milioni di sterline. Una cifra sicuramente eccessiva, ma alla quale qualche squadra in Premier League potrebbe avvicinarsi. Abbiamo visto più volte in Inghilterra operazioni interne con costi molto elevati. Difficile che il Milan possa inserirsi sul nazionale norvegese.

