Ibrahimovic, accordo col Milan? Raiola nega: “Fake news”

Mino Raiola su Twitter smentisce che l’intesa tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic sia stata definita. Serve ancora del tempo per la fumata bianca sul rinnovo.

Non è ancora fatta per il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Nonostante le notizie positive trapelate nelle scorse ore, adesso è giunta una smentita ufficiale.

È lo stesso Mino Raiola sul proprio profilo Twitter ha scrivere: “Fake News. Ibrahimovic non ha rinnovato il suo contratto con AC Milan”. L’agente del centravanti svedese nega che l’accordo sia stato raggiunto e lo fa pubblicamente.

Nonostante questa smentita di Raiola, il Milan rimane fiducioso sulla possibilità di arrivare in tempi brevi alla firma del giocatore. Stefano Pioli spera di avere quanto prima Ibra a Milanello per gli allenamenti.

Ibrahimovic has NOT renewed his contract with AC Milan. ⠀

Ibrahimovic NON ha rinnovato il suo contratto con AC Milan. #FakeNews pic.twitter.com/cSiYLxF7pT

