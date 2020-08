Milan, Pobega: “Bella chance, pronto per la Serie A”

Tommaso Pobega molto motivato per l’occasione che il Milan gli sta dando per giocare in Serie A. Dopo l’avventura in prestito al Pordenone, si sente pronto.

Anche Tommaso Pobega fa parte del gruppo che in questi giorni sta lavorando con Stefano Pioli a Milanello. L’allenatore rossonero vuole testarlo per valutare se confermalo in vista della prossima stagione.

Il giovane centrocampista del Milan, fresco di rinnovo di contratto, ha così parlato in un’intervista al quotidiano Il Piccolo: «Desideravo fortemente avere questa opportunità. Me la vivo come una bella chance: ora starà a me dimostrare quello che so fare. Me la giocherò. La concorrenza è enorme, ma ci tenevo ad avere questa opportunità. Di sicuro posso dire una cosa: mi sento pronto per la Serie A».

Pobega pensa di essere sufficientemente preparato per la Serie A, dopo aver fatto molto bene in Serie B con il Pordenone. Ovviamente dovrà dimostrarlo sul campo, ma la sua sicurezza fa ben sperare. Il Milan ha voluto dargli un’occasione e Pioli spera di riuscire a far crescere il centrocampista nato a Trieste. Vedremo se il ragazzo sarà all’altezza.

