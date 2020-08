Milan, non solo Brahim Diaz: contatti per Oscar Rodriguez

Il Milan non molla Oscar Rodriguez. Nonostante la trattativa per Brahim Diaz, il club rossonero mantiene contatti anche per un altro talento del Real Madrid.

Il Milan è sempre attento ai giovani talenti presenti nel Real Madrid. Lo abbiamo notato un anno fa, quando Paolo Maldini prese Theo Hernandez, e anche adesso piacciono un paio di giocatori.

Negli ultimi giorni si parla molto di Brahim Diaz, per il quale sarebbe partita una trattativa concreta. Il club rossonero spera di ottenere il 21enne centrocampista offensivo con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Le parti sono in contatto per raggiungere un accordo.

Ma il Milan non ha scartato ancora Oscar Rodriguez, trequartista che nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito al Leganes. Il quotidiano AS spiega che la dirigenza rossonera ha avuto modo di parlare con l’entourage del giocatore classe 1998 per cercare capire la situazione.

Il Real Madrid è disponibile a cedere Oscar Rodriguez, ma servirà trattare sulle cifre e la formula del trasferimento. Da non escludere che i blancos vogliano garantirsi un diritto di riacquisto o una percentuale sulla futura rivendita del fantasista spagnolo.

