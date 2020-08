SM – Rebic, Bakayoko e Brahim Diaz: il Milan accelera

Il Milan vuole anticipare l’acquisto definitivo di Ante Rebic e dialoga con l’Eintracht. Discorsi anche con Chelsea e Real Madrid per Bakayoko e Brahim Diaz.

Il Milan vuole accelerare con l’Eintracht Francoforte per l’acquisto a titolo definitivo di Ante Rebic. La società è molto felice del suo rendimento e, come spiegato da Frederic Massara, c’è la volontà di anticipare i tempi del riscatto.

Da Sportmediaset c’è anche conferma del fatto che il Milan punta al prestito oneroso con diritto di riscatto per Tiemoué Bakayoko del Chelsea e Brahim Diaz del Real Madrid. I contatti sono in corso e si spera di raggiungere un accordo definitivo nei prossimi giorni. La dirigenza è fiduciosa su entrambe le operazioni.

Confermata pure l’intesa con Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo di contratto fino al giugno 2021. Ingaggio con base fissa da 6 milioni di euro più 500 mila bonus facili da raggiungere e altri 500 mila legati al piazzamento Champions League. Entro 48 ore sarà a Milano per firmare e poi iniziare gli allenamenti agli ordini di Stefano Pioli in vista della nuova stagione 2020/2021. Il 17 settembre prima partita dei preliminari di Europa League.

