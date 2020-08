Calciomercato Milan – Dani Ceballos tra Liga e Premier

Dani Ceballos non verrà al Milan, che comunque con il Real Madrid tratta Brahim Diaz. Il futuro del 24enne centrocampista sarà all’Arsenal o al Betis Siviglia.

Nei giorni scorsi il nome di Dani Ceballos era stato accostato nuovamente al Milan, ma difficilmente il giocatore vestirà la maglia rossonera. Il suo futuro dovrebbe essere in Premier League oppure nella Liga.

Nella passata stagione ha giocato in prestito all’Arsenal e Mikel Arteta spera di averlo di nuovo in squadra. Lo stesso allenatore ha rivelato che Ceballos ha manifestato l’intenzione di proseguire la sua carriera nei Gunners. I contatti sono in corso sia con il Real Madrid che con l’entourage del 24enne centrocampista.

Arteta says Ceballos has told him he wants to return to #AFC but is still unclear what Madrid want to do with the midfielder.

Arteta: “We’ve had some talks. Dani knows really well what I think about him – he was pretty clear with me that his intention was to remain with us.”

— Sam Dean (@SamJDean) August 27, 2020