Ibrahimovic: “Milan, mi sto scaldando”. E svela il nuovo numero

Zlatan Ibrahimovic ha dato conferma ufficiale che rinnoverà il contratto con il Milan. Rivelato anche il futuro numero di maglia, che non sarà il 9.

Tutto fatto per il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan ha definito l’accordo con Mino Raiola dopo settimane di trattative.

Il giocatore, atteso a Milano per domani, è anche uscito allo scoperto sui social network pubblicando una sua foto con la maglia rossonera e il seguente messaggio: “Come ho detto, mi sto solo scaldando. Milan“.

Ibrahimovic nel post ha anche rivelato che indosserà il numero 11, non il 9 come si pensava nelle scorse ore. Nell’immagine pubblicata dal giocatore c’è la conferma che abbandonerà il 21 per tornare al primo numero che indossò quando approdò al Milan nell’estate 2010. Un ritorno al passato, sperando che gli porti bene per il futuro.

Like I said im just warming up @acmilan pic.twitter.com/lAKo0WnkFx — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 28, 2020

