Calciomercato Milan, Conte ha chiamato Tonali: il retroscena

Interessante retroscena sul fronte Sandro Tonali. Antonio Conte avrebbe chiamato il centrocampista poco prima dell’inserimento del Milan.

Sandro Tonali è il nome più caldo di questa sessione di mercato in orbita Milan. I rossoneri stanno facendo di tutto per soffiare il talento del Brescia all’Inter. Sportitalia rivela un interessante retroscena sul derby in corso per il centrocampista. Poco prima dell’inserimento del Milan, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha telefonato a Tonali per manifestargli tutto il suo interesse e la volontà di allenarlo il prima possibile.

Nel frattempo la dirigenza rossonera stava studiando il piano per convincere il Brescia a cedere il giocatore alle condizioni pensate da Maldini e Massara. Massimo Cellino ha confermato di aver apprezzato la modalità con cui si è mosso il Milan, anche se nulla è ancora deciso. I rossoneri ci proveranno fino alla fine anche se l’Inter non molla il giocatore. La volontà dei nerazzurri è quella di cedere prima un giocatore e poi far partire l’assalto.

