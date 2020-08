Ibrahimovic sbarca a Milano: è giallo sul numero di maglia

Oggi torna in città Zlatan Ibrahimovic, ormai pronto e deciso a firmare il rinnovo. Ma ancora non si sa che numero sceglierà.

Ormai è tutto deciso. Zlatan Ibrahimovic firmerà tra poche ore il rinnovo di contratto con il Milan, mettendo fine alla telenovela di fine agosto sul suo futuro.

Oggi, come riporta la Gazzetta dello Sport, Ibra sarà finalmente a Milano. Vacanze finite per lo svedese, che rientrerà in giornata e si preparerà per la ripresa dei lavori fissata già per domani mattina. L’Ibra-bis dunque è cosa fatta, con la firma ufficiale sul rinnovo che dovrebbe invece essere apposta lunedì prossimo.

È rebus invece sul numero di maglia che Ibrahimovic indosserà nella stagione 2020-2021. L’attaccante ha lanciato vari indizi sparsi: prima ha pubblicato su Instagram una sua foto ai tempi dei Galaxy con la 9 sulle spalle. Ieri ha replicato con un fotomontaggio sulla sua ultima maglia del Milan, sostituendo il 21 indossato fino a inizio agosto con il numero 11.

Quest’ultima è la cifra che Zlatan indossò nella sua prima esperienza milanista, fra il 2010 ed il 2012. Il bomber svedese dovrà scegliere: sfidare la maledizione del 9, visti i flop dei predecessori in casa Milan? Oppure tornare alle origini e rimettersi la 11 sulle spalle?

Dettagli che francamente contano meno per il Milan, che finalmente ha l’accordo con Ibra e inizierà con la sua leadership anche la nuova stagione.

LEGGI ANCHE -> DIAZ-TONALI, ACCORDI AD UN PASSO