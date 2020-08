Doppio colpo Milan | Diaz e Tonali ad un passo

Novità promettenti per ben due colpacci che arricchirebbero la rosa del Milan in vista della prossima stagione calcistica.

Il Milan non scherza, la proprietà Elliott Management neppure. Il club rossonero sta investendo pesantemente sul mercato per consegnare una super squadra a Stefano Pioli.

Notizie importanti e confortanti arrivano dal mercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport sono in dirittura d’arrivo due colpi in entrata di grande qualità, due acquisti approvati da Elliott che ha sempre appoggiato la caccia a giovani talenti internazionali.

Praticamente fatta per l’arrivo di Brahim Diaz. Lo spagnolo del Real Madrid sarà il primo vero colpo dell’estate milanista. L’accordo è vicino sulla base di un prestito con diritto di riscatto, anche se i madrileni potrebbero inserire la clausola di riacquisto futuro.

Diaz sarà il jolly dell’attacco di mister Pioli. Sa giocare come trequartista o come esterno offensivo su entrambe le fasce, volendo anche da seconda punta. Un colpo di prospettiva non da sottovalutare.

Dopo Diaz si chiude per Tonali

Una volta definito l’arrivo di Diaz si passerà all’assalto finale per Sandro Tonali. Il Milan negli ultimi giorni ha mosso passi importanti, superando la concorrenza dell’Inter. I rivali non sono usciti di scena, ma al momento sembrano orientati su obiettivi più maturi (Vidal ad esempio).

L’offerta del Milan al Brescia è ormai nota: 10 milioni di prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni più altri 3 di bonus. Al patron Massimo Cellino, che ieri ha ufficializzato l’inserimento del Milan nella trattativa, andrebbe anche il 15% di una futura rivendita di Tonali.

Da Milanello filtra cautela su questa operazione, ma l’impressione è che ad oggi il Milan sia sempre più vicino a Tonali, il quale avrebbe già dato virtualmente l’ok al trasferimento.

LEGGI ANCHE -> IBRAHIMOVIC, LUNEDI’ IL RINNOVO