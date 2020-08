Sky – Ibrahimovic firma lunedì. Brahim Diaz al Milan: la formula

Zlatan Ibrahimovic atteso a Milano per firmare il nuovo contratto. Intanto il Milan punta a chiudere con il Real Madrid per l’arrivo di Brahim Diaz in rossonero.

Presto Brahim Diaz si trasferirà al Milan. La trattativa è in fase avanzata e la fumata bianca definitiva non dovrebbe tardare ad arrivare.

Gianluca Di Marzio a Sky Sport spiega che le negoziazioni procedono in maniera spedita. Si sta cercando l’accordo finale. La formula dell’operazione dovrebbe essere la seguente: prestito con diritto di riscatto a favore del Milan e diritto di contro-riscatto a favore del Real Madrid.

La società rossonera sta definendo gli ultimi dettagli con i Blancos e anche con il giocatore per il contratto. Brahim Diaz è promesso sposo del Diavolo. Stefano Pioli avrà a disposizione un giovane talento capace di giocare sia da trequartista che da esterno offensivo. Un rinforzo duttile che può risultare prezioso.

Capitolo Zlatan Ibrahimovic: domani dovrebbe essere a Milano, di rientro dalla Svezia. La firma sul rinnovo di contratto dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì.

