Sky – Milan, Tonali vuole chiudere: l’offerta verrà ritoccata

Sandro Tonali pronto a dire sì al Milan, che è in trattativa avanzata con il Brescia per concludere l’operazione. Inter in fase di stand-by adesso.

Il Milan vuole assicurarsi Sandro Tonali per rinforzare il centrocampo. Massimo Cellino, patron del Brescia, ha confermato la trattativa e mostrato apprezzamento per l’approccio avuto da Paolo Maldini.

Stasera Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha ribadito che il club rossonero è più determinato dell’Inter a chiudere l’operazione. I nerazzurri non hanno abbandonato il giocatore, però al momento hanno altre priorità e hanno messo quell’affare in stand-by.

Tonali ha fretta di conoscere il suo futuro. È tifoso del Milan e sarebbe felice di approdare alla corte di Stefano Pioli. La società rossonera sta facendo di tutto per prenderlo e presto dovrebbe ritoccare l’offerta per accontentare Cellino. Il talento del Brescia spera che nelle prossime ore si possa chiudere, ha capito che il Diavolo ora può essere la sua destinazione ideale e Maldini lo vuole fortemente.

