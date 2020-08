Calciomercato Milan, Aurier: contatti vivi con il Tottenham

Non è ancora definitivamente tramontata l’ipotesi di vedere Serge Aurier con la maglia del Milan. Proseguono i contatti con il Tottenham.

Il Milan pensa ancora a Serge Aurier. La società rossonera continua a dialogare con il Tottenham per cercare uno spiraglio e arrivare al terzino ivoriano. La dirigenza ha dichiarato che Davide Calabria resterà rossonero, ma continua comunque il pressing per un nuovo terzino. Calabria potrebbe essere spostato a sinistra, come riserva di Hernandez.

In questo momento i rossoneri non tentano l’affondo poiché sono concentrati sulla chiusura delle trattative di Brahim Diaz e Tiemoué Bakayoko, ma soprattutto stanno cercando di arrivare clamorosamente a Sandro Tonali. L’ipotesi Aurier potrebbe prendere corpo sul finire della sessione di mercato.

Aurier arriverebbe per giocare titolare, contendendosi il posto con Andrea Conti. Sul giocatore svetta sempre lo scetticismo di Elliott, poco convinto dell’età dell’ex Paris Saint Germain.

